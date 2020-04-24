وفيات كورونا تتجاوز 190 ألفاً في العالم

المصدر: أ ف ب

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 190989 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الجمعة حتى الساعة 11,00 بتوقيت غرنيتش.

وشُخّصت أكثر من مليونين و719 ألفاً و450 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب علاجا في المستشفى. وبين المصابين، تعافى ما لا يقلّ عن 720 ألف شخص.

الولايات المتحدة التي سجّلت رسمياً أول وفاة نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً جراء الوباء بكل المقاييس إذ بلغت حصيلة الوفيات لديها 49963 حالة من أصل 869172 إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 80934 شخصا على الأقل.

والدول الأكثر تضرراً بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 25549 وفاة من أصل 189973 إصابة، ثم إسبانيا مع 22524 وفاة من أصل 219764 إصابة، وفرنسا مع 21856 وفاة من أصل 158183 إصابة، والمملكة المتحدة مع 18738 وفاة من أصل 138078 إصابة.

وسجّلت الصين القارية (من دون ماكاو وهونغ كونغ)، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى أواخر ديسمبر، إجمالي 82804 إصابة (6 حالات جديدة بين الخميس والجمعة) بينها 4632 وفاة، فيما شفي 77207 أشخاص.

منذ مساء الخميس أعلنت سيراليون عن تسجيل أول وفاة على صلة بكوفيد-19 عل أراضيها.

وبلغت الوفيات في أوروبا الجمعة الساعة 11,00 ت غ 116907 من أصل مليون 311888 إصابة، وفي الولايات المتحدة وكندا 52162 وفاة (910924 إصابة) وفي آسيا 7651 وفاة (187791 إصابة) وفي أميركا اللاتينية والكاريبي 6777 وفاة (130705 إصابة) وفي الشرق الأوسط 6101 وفيات (142849 إصابة) وفي افريقيا 1288 وفاة (27335 إصابة) وفي أوقيانيا 103 وفيات (7964 إصابة).

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات منظمة الصحة العالمية.