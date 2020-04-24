"كورونا" يصيب أكثر من 7 آلاف فلبيني

المصدر: مانيلا - رويترز

أكدت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوز أكثر من 7 آلاف.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 211 حالة إصابة جديدة و15 وفاة فيما تعافى 40 شخصاً.

وبهذا يرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 7192 حالة، والوفيات إلى 477 شخصاً، وحالات الشفاء إلى 762 شخصاً.

وأعلن الرئيس رودريجو دوتيرتي، اليوم، تمديد إجراءات العزل العام في العاصمة مانيلا حتى 15 مايو، في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس، لكن سيجري تخفيف الإجراءات في مناطق تشهد معدلات خطورة أقل.

وقال هاري روك، وزير النقل والتجارة، للصحفيين، إن الإجراءات ستمدَّد في مناطق أخرى تشهد تفشياً كبيراً للمرض، لكنها ستعدَّل في المناطق الأقل خطورة، ما يعني استئناف العمل جزئياً.