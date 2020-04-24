إندونيسيا تعلّق رحلاتها المحلية جواً وبحراً للتصدي لـ"كورونا"

المصدر: جاكرتا - د ب أ

علَّقت إندونيسيا الرحلات الجوية والبحرية المحلية أكثر من شهر، في محاولة أخرى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، طبقاً لما ذكرته وزارة النقل اليوم.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، أديتا اراواتي، إن الحظر دخل حيز التنفيذ اليوم، وسيستمر حتى 31 مايو.

وأضافت: "سيتم السماح لرحلات الركاب المحلية بالعمل حتى اليوم لخدمة الذين قاموا بحجوزات".

وتابعت أنه ما زال يتم السماح للرحلات الدولية، لكنها تقتصر على خدمة الأجانب الذين يعودون إلى بلادهم.

والسفر داخل منطقة جاكرتا الكبرى، عاصمة إندونيسيا التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة، ما زال مسموحاً به، لكن يخضع لإجراءات التباعد الاجتماعي.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إندونيسيا إلى 7775، وحالات الوفاة 647 .