ترامب: يمكن القضاء على فيروس كورونا في دقيقة واحدة

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين إن الفيروس التاجي " كورونا" يمكن القضاء عليه في دقيقة واحدة عند تعرضه لأشعة مباشرة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "شريطة أن نعرض الجسم للتأثيرات القوية للأشعة فوق البنفسجية أو ببساطة لضوء قوي للغاية.. إذا استطعت إيصال الضوء داخل الجسم، من خلال الجلد أو أي شيء آخر، فعندئذ يدمره في دقيقة"، من دون أن يحدد الرئيس الأمريكي مصدر هذه الفرضية بحسب روسيا اليوم.

وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قد لفت في وقت سابق إلى أن الشمس "تعيق انتشار الفيروس التاجي"، ولكن فقط في الطقس الدافئ.

ووصفت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس انتشار عدوى "كوفيد -19" رسميا بالجائحة، وأعلنت أحدث بياناتها تسجيل أكثر من 2.5 مليون إصابة في العالم، ووفاة أكثر من 175 ألف شخص.

وناهزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس " كورونا " في الولايات المتحدة 50 ألفا مساء الخميس بعدما حصد الوباء خلال 24 ساعة أرواح 3176 مصابا في حصيلة يومية شبه قياسية بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز .

وأظهرت بيانات الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن وباء " كوفيد-19 " حصد في الولايات المتحدة حتى اليوم أرواح 49 ألفا و759 مصابا .

ولفتت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبريا بالفيروس في هذا البلد بلغ 866 ألفا و646 إصابة بعد تسجيل 26 ألفا و971 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.