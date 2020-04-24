وفيات كورونا في الولايات المتحدة 50 ألفاً

المصدر:
  • د ب ا
التاريخ:

ناهزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس " كورونا " في الولايات المتحدة 50 ألفا مساء الخميس بعدما حصد الوباء خلال 24 ساعة أرواح 3176 مصابا في حصيلة يومية شبه قياسية بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز .

وأظهرت بيانات الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن وباء " كوفيد-19 " حصد في الولايات المتحدة حتى اليوم أرواح 49 ألفا و759 مصابا .

ولفتت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبريا بالفيروس في هذا البلد بلغ 866 ألفا و646 إصابة بعد تسجيل 26 ألفا و971 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

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