وفيات كورونا في الولايات المتحدة 50 ألفاً

المصدر: د ب ا

ناهزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس " كورونا " في الولايات المتحدة 50 ألفا مساء الخميس بعدما حصد الوباء خلال 24 ساعة أرواح 3176 مصابا في حصيلة يومية شبه قياسية بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز .

وأظهرت بيانات الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن وباء " كوفيد-19 " حصد في الولايات المتحدة حتى اليوم أرواح 49 ألفا و759 مصابا .

ولفتت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبريا بالفيروس في هذا البلد بلغ 866 ألفا و646 إصابة بعد تسجيل 26 ألفا و971 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.