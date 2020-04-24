منظمة الصحة العالمية تُحذر: مكافحة الوباء ستكون طويلة الأمد

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أن وباء كورونا سيكون طويل الأمد، فبينما تشهد الولايات المتحدة تصاعداً في الاستياء، بدأ عدد من الدول الأوروبية تخفيف إجراءات العزل مع احترام مسافة الآمان وقواعد التباعد الاجتماعي على غرار ألمانيا التي شهدت بعض ولاياتها توجه التلاميذ إلى المدرسة.

وقال المدير العام للمنظمة الصحة العالمية، تيدروس ادانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي عبر الفيديو: «لا يخطئن أحد: أمامنا طريق طويل، هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة». وأضاف: «الخطر الأكبر الذي نواجهه اليوم هو التهاون أمام الوباء العالمي»، مشيراً إلى أن العناصر الأولية تبين أن غالبية سكان العالم لا يزالون معرضين للإصابة بالفيروس.

مأساة

وأعلن رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا، أنّ ما يصل إلى نصف حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس في القارة وقع في دور رعاية المسنين، ووصف ذلك بالمأساة التي لا يمكن تصورها.

وفي مؤتمر صحافي أمس، قال د. هانز كلوغ: إن هذا الرقم «صورة مقلقة للغاية» تظهر تأثير الفيروس على دور المسنين، حيث «تم تجاهل قواعد الرعاية في الغالب».

وأضاف أن العاملين في المجال الصحي في مثل هذه المرافق كانوا في كثير من الأحيان يعملون بشكل زائد عن الحد ويتقاضون أجوراً أقل، ودعا إلى تزويدهم بمزيد من معدات الحماية والدعم، واصفاً إياهم بأنهم «أبطال مجهولون» في مكافحة الوباء.

تراجع

إلى ذلك، ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية في مؤتمر صحافي أمس أن البلاد تشهد ولأول مرة، تراجعاً في العدد الحالي لحالات الإصابة النشطة بالفيروس. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، عن اللجنة القول: إن عدد الحالات التي تم تسجيلها أول من أمس كان 959 حالة، وذلك في أول مرة ينخفض فيها العدد لأقل من ألف حالة.

وقال مي فنج الناطق باسم اللجنة، إنه مع نهاية أول من أمس، خرجت أكثر من نصف حالات الإصابة الوافدة في الصين من المستشفيات بعد تماثلها للشفاء.

نجاح مرحلي

وفي أوروبا، دعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، مواطنيها إلى التحمل والانضباط في أزمة كورونا الراهنة.

وقالت في بيان الحكومة الذي ألقته أمام البرلمان، أمس، إن أعداد الإصابات الجديدة والمتعافين تمثل نجاحاً مرحلياً «لكن وبالذات لأن هذه الأعداد أطلقت الآمال، أجدني ملزمة أن أقول إن هذه النتيجة المرحلية هشة، ونحن نتحرك على طبقة رقيقة من الجليد، بل يمكن القول على أرق طبقة من الجليد».

تمديد إجراءات

ومددت اليونان أمس إجراءات العزل العام الرامية لاحتواء تفشي فيروس كورونا لمدة أسبوع آخر حتى الرابع من مايو المقبل، قائلة إن أي تخفيف للإجراءات سيكون تدريجياً خلال مايو ويونيو المقبلين.