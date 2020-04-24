«كورونا» يعمّق الأزمة بين واشنطن وبكين

المصدر: عواصم- البيان، وكالات

لا تزال الانتقادات الأمريكية، لمنظمة الصحة العالمية، متواصلة، كما لا تزال واشنطن تشكك في روايات بكين حول فيروس كورونا، إذ دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى إجراء تغييرات هيكلية في منظمة الصحة العالمية، تتجاوز استقالة مديرها، كما دعا إلى شفافية أكبر من الصين، بشأن منشأ الفيروس، مستبعداً أن تكون استقالة مديرها شرطاً كافياً لإعادة تمويلها من الولايات المتحدة في حين ردت الصين مباشرة بإعلانها دعم المنظمة بـ30 مليون دولار.

وقال بومبيو لبرنامج «إنغراهام»، على فوكس نيوز: «حتى اليوم، لم تسمح الحكومة الصينية للعلماء الأمريكيين بدخول الصين، ليس فقط للدخول إلى معمل ووهان، ولكن أينما احتجنا لنعرف أكثر عن هذا الفيروس، للتعرف إلى منشئه».

وتابع قائلاً: «انظري، نحن نعلم أنه بدأ في مختبر واحد، لكننا بحاجة إلى معرفة ذلك، هناك جائحة مستمرة، ما زلنا لا نملك الشفافية والانفتاح اللذين نحتاج إليهما في الصين». وانتقد منظمة الصحة العالمية، لعدم مساعدتها الولايات المتحدة في جمع بيانات حاسمة من الصين.

دعم صيني

بالمقابل، أعلنت الصين أنها ستدفع ثلاثين مليون دولار، إضافية، لمنظمة الصحة العالمية. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، غينغ شوانغ: إن هذا المبلغ «سيستخدم في الوقاية من وباء كورونا، ومراقبته، ودعم تطوير الأنظمة الصحية في الدول النامية». وأضاف: «دعم منظمة الصحة العالمية في لحظة حرجة من الكفاح العالمي ضد الوباء، هو الدفاع عن مثل ومبادئ التعددية، والدفاع عن مكانة الأمم المتحدة وسلطتها».