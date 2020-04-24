ترامب يُعلق الهجرة إلى أمريكا مؤقتاً

المصدر: (واشنطن - أ.ف.ب )

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرسوماً يعلق مؤقتاً منح تصاريح الإقامة الدائمة (غرين كارد)، ليحمي، على حد قوله، الوظائف الأمريكية في أوج الأزمة الناجمة عن وباء «كورونا»، بينما تتواصل التظاهرات لإعادة تحريك الاقتصاد في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقال ترامب في المؤتمر الصحافي اليومي «لحماية عاملينا الأمريكيين الرائعين، وقعت مرسوماً يعلق بشكل مؤقت الهجرة إلى الولايات المتحدة».

وأضاف أن تعليق الهجرة لمدة ستين يوماً، مبدئياً، يهدف إلى جعل الأمريكيين العاطلين عن العمل «أول من تتم خدمتهم في مجال التوظيف، بموازاة إعادة فتح اقتصادنا»، مؤكداً أن الهدف أيضاً، هو «تخصيص مواردنا الصحية للمرضى الأمريكيين». وينص المرسوم على تعليق منح تصاريح الإقامة الدائمة، وليس تأشيرات العمل الموقتة، خلافاً لما ألمح إليه ترامب من قبل.

وخسر أكثر من 22 مليون أمريكي وظائفهم منذ بدء أزمة الوباء، التي تسببت بشل الاقتصاد الأمريكي فجأة.

وفي الولايات التي ما زال الحجر مفروضاً فيها، يضاعف الأمريكيون منذ أيام، التظاهرات، للمطالبة بإعادة فتح الاقتصاد.

تخفيف إجراءات

وقال جيسون روبيرج، الذي كان شارك أول من أمس في تظاهرة في ريتشموند، عاصمة ولاية فيرجينيا «نحتاج إلى وظائف. الناس غير قادرين على دفع إيجارات سكنهم. إنهم غير قادرين على شراء مواد غذائية». وستذهب جورجيا اعتباراً من اليوم الجمعة، أبعد من الولايات الأخرى بكثير في تخفيف إجراءات العزل.