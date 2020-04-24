سيئول: لم نرصد تحركات في الشطر الشمالي

المصدر: (سيئول - وكالات)

ذكر المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية في بيان، أنه «لم يتم رصد أي تحركات خاصة داخل كوريا الشمالية»، وذلك بعد اجتماع للجنة الأمن القومي.

ورأس الاجتماع مستشار الأمن القومي تشونج ايوي-يونغ، وفق ما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ. وناقش المجلس أيضاً التعاون مع المجتمع الدولي بشأن قضايا فيروس «كورونا» المستجد في اجتماع أمس.

وكان مسؤول بوزارة الوحدة، قال في وقت سابق للصحافيين، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد يجري «أنشطة عامة عادية» قريباً.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت، أن كيم جونغ أون ليس في حالة جيدة عقب خضوعه لعملية في القلب ويتلقى العلاج حالياً.