أكثر من 185 ألف وفاة بكورونا في العالم حتى أمس

المصدر: أ ف ب

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 186462 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الخميس حتى الساعة 19,00 ت غ.

وشُخّصت أكثر من مليونين و675050 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب علاجا في المستشفى. وبين المصابين، تعافى ما لا يقلّ عن 708400 شخص.

ومنذ التعداد الذي أجري الأربعاء الساعة 19,00 ت غ، تم تسجيل 4576 وفاة جديدة و68017 إصابة إضافية حول العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في 24 ساعة هي المملكة المتحدة (616)، الولايات المتحدة (595)، وفرنسا (516).

والولايات المتحدة التي سجّلت أول وفاة نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، وبلغت حصيلة الوفيات على أراضيها 47178 حالة من أصل 856209 إصابات، فيما أعلنت السلطات شفاء 77963 شخصا على الأقل.

والدول الأكثر تضرراً بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 25549 وفاة من أصل 189973 إصابة، ثم إسبانيا مع 22157 وفاة من أصل 213024 إصابة، وفرنسا مع 21856 وفاة من أصل 158183 إصابة، والمملكة المتحدة مع 18738 وفاة من أصل 138078 إصابة.

وسجّلت الصين القارية (من دون ماكاو وهونغ كونغ)، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى أواخر ديسمبر، إجمالي 82798 إصابة (10 حالات جديدة بين الأربعاء والخميس) بينها 4632 وفاة، فيما شفي 77207 أشخاص.

وبلغت الوفيات في أوروبا الخميس الساعة 19,00 ت غ 115990 حالة من أصل مليون 293822 إصابة، وفي الولايات المتحدة وكندا 49377 وفاة (897961 إصابة) وفي آسيا 7511 وفاة (183577 إصابة) وفي أميركا اللاتينية والكاريبي 6020 وفاة (123517 إصابة) وفي الشرق الأوسط 6005 وفيات (141367 إصابة) وفي افريقيا 1279 وفاة (26856 إصابة) وفي أوقيانيا 98 وفاة (7950 إصابة).

وأعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات منظمة الصحة العالمية.