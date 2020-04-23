سويسرا تستعد لإطلاق دراسة حول المناعة ضد فيروس كورونا

المصدر: جنيف - أ ف ب

بدأ باحثون سويسريون اليوم الخميس بجمع عينات دم واستطلاع مواطنين لتحديد نسبة السكان الذين باتت لديهم اجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد ومستوى المناعة.

وهذه الدراسة بعنوان "مناعة كورونا" التي أطلقتها الأكاديمية السويسرية للصحة العامة التي تضم 12 مؤسسة جامعية "ستجري على المستوى الوطني لجمع بيانات وبائية عن المناعة" لفيروس كورونا المستجد كما جاء في بيان نشر على موقع البرنامج.

والدراسة التي ستستمر لستة أشهر على الأقل ستعطي "معلومات موثوقة عن عدد حاملي الأجسام المضادة لوباء كوفيد-19 في المناطق المختلفة ومجموعات محددة من السكان وعن مدى المناعة ومدتها" ضد الفيروس.

وهذه البيانات ستقدم معلومات "عن احتمال الاصابة مجددا بالفيروس".

تسبب كوفيد-19 بوفاة 1300 شخص في سويسرا حيث سجلت 28500 إصابة.

وهذا الرقم لا يمثل سوى جزء من الحالات بسبب عدم اخضاع كل السكان لفحص الكشف.

وبدأت إيطاليا وألمانيا بتجارب على المستوى الوطني حول الأجسام المضادة وأعلنت دول اخرى نيتها في إجراء تجارب مماثلة قريباً.