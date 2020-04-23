«كورونا».. العالم سينتصر

المصدر: دبي- البيان



العديد من الدول بدأت تخفيف إجراءاتها ضد وباء «كورونا»

إما لتصفير عدد الإصابات وإما لتراجعها أو استقرارها.

الصين

أعلنت انتصارها وباتت إصاباتها تعد على الأصابع.

كوريا الجنوبية

أقل من 15 إصابة لليوم الرابع، وحالة وفاة واحدة.

ألمانيا

وزير الصحة يعلن أن الوباء أصبح تحت السيطرة.

اليونان

عدم تسجيل أية حالة وفاة، مع 7 إصابات جديدة.

موريتانيا

شفاء آخر الإصابات السبع.

لبنان

صفر إصابات للمرة الأولى منذ 4 مارس.

الأردن

7 إصابات، ومحافظات الجنوب خالية تماماً.

فلسطين

إصابة واحدة جديدة لليوم الثاني على التوالي.

حتى مساء الأربعاء 22 أبريل...

الأرقام الإجمالية لصالح الحياة وليس الموت:

2,629,930 مصاباً في العالم

183,723 منها حالة وفاة بنسبة 6.98%

716,825 حالة تعاف بنسبة 27.25%