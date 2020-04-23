ارتفاع حصيلة وفيات "كورونا" في بنغلاديش وتمديد الإغلاق

المصدر: دكا - د ب أ

ذكر مسؤولون، اليوم، أن السلطات في بنغلاديش مددت الإغلاق المفروض على الشركات الحكومية والتجارية ووسائل النقل عبر البلاد، فيما وصلت حصيلة الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 127.

وسوف يستمر الإغلاق حالياً إلى 5 مايو، بحسب أمر صادر عن وزارة الإدارة العامة، باستثناء أجهزة الطوارئ.

وقالت الوزارة إن المصانع يمكنها أن تعمل في حال ضمنت سلامة العاملين فقط، تماشياً مع إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وسجلت بنغلاديش سبع وفيات بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة حتى صباح اليوم.

وسجلت البلاد 414 حالة جديدة خلال تلك الفترة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 4186، بحسب وزير الصحة زاهد مالك.