جامعة هارفرد تقرر رفض مساعدة ترامب المالية

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

أعلنت جامعة هارفرد الأمريكية، أمس، أنها سترفض الأموال التي تلقتها في إطار حزمة إنعاش الاقتصاد، بعد أن طالبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بذلك.

وكشف ترامب، أول من أمس، في مؤتمره الصحفي اليومي عن الوباء، أن الجامعة التي تعتبر الأغنى في العالم، تلقَّت مساهمة من الحكومة، لكن "يجدر بها ألا تتسلمها".

وأصرّ الرئيس الأمريكي، قائلاً للجامعة: "عليكِ أن تعيدي هذا المال" البالغ بحسب صحيفة «هارفرد كريمسون» المحلية 8,6 ملايين دولار.

وأضاف الرئيس الملياردير: "لا أحب ذلك على الإطلاق. هذا (المال) مخصص للعمال. ليس مخصصاً لإحدى أغنى المؤسسات (...) في العالم".

وذكرت صحيفة "هارفرد كريمسون" أن الصندوق الاحتياطي للجامعة بلغ 40,6 مليار دولار في نهاية يونيو 2019.

وبعد وقت قصير من تصريحات ترامب، أعلنت الجامعة، الواقعة في كامبريدج في ولاية ماساتشوستس، أنها لم تطلب هذه المساعدة، وأنها تعتزم إعادة توزيعها بالكامل دعماً لطلابها.

وتلقت الجامعة 8,6 ملايين دولار كجزء من حزمة تبلغ 2,2 تريليون دولار تمّت الموافقة عليها الشهر الماضي لتحفيز الاقتصاد الأمريكي بمواجهة "كورونا".

وذكرت أن مئة في المئة من الأموال التي تلقتها ستمنح للطلاب الذين يواجهون احتياجات مالية ملحّة من جراء الوباء.

وشدّدت على أن الأموال لم تدرج في خانة برنامج حماية الراتب لإغاثة الشركات الصغيرة.

لكنها عادت في نهاية المطاف، وأعلنت، أمس، في بيان، أنها قررت عدم تسلّم هذه الأموال.

وقال مديرو الجامعة: "نخشى أن يؤدي تركيز اهتمام سياسيين وغيرهم على هارفرد فيما يتعلق ببرنامج (الإنعاش الاقتصادي) إلى التأثير في المساهمة» في الخطة.

وإضافة إلى ترامب، أعرب العديد من الشخصيات السياسية في الحزب الجمهوري عن قلقهم لتلقي الجامعة أموالاً في إطار حزمة تحفيز حكومية تهدف إلى حماية الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا.