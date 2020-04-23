بكين تكرّر النفي: لم نتكتّم على تفشي «كورونا»

المصدر: لندن - رويترز

قال السفير الصيني لدى لندن، اليوم الخميس، إن الصين لم تتكتم على تفشي فيروس «كورونا» المستجد، لذلك يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية، الكف عن التنمر عليها، بشكل يذكر بالحروب الاستعمارية الأوروبية في القرن التاسع عشر. وقال السفير ليو تشياو مينغ «سمعت الكثير من هذه التكهنات، هذه المعلومات المضللة عن تكتم الصين، عن إخفاء الصين لشيء ما - هذا غير حقيقي»، وأضاف «الحكومة الصينية تعاملت بشفافية، وكانت سريعة جداً في مشاركة البيانات».



وتابع «بعض الدول الأخرى - بعض المحاكم المحلية قاضت الصين- هذا أمر غريب». وقال «بعض الناس، بعض الساسة، يريدون القيام بدور شرطي العالم. هذا ليس زمن دبلوماسية التهديد. هذا ليس الزمن الذي كانت الصين فيه شبه محتلة وشبه إقطاعية». وتابع السفير «هؤلاء الأشخاص يعتقدون أن بإمكانهم التنمر على الصين... الصين ليست عدواً للولايات المتحدة. إذا اعتبروا الصين عدواً، فإنهم يصوّبون على الهدف الخطأ».