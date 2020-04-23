"كوفيد-19" يغير تصاميم المستشفيات مستقبلاً

المصدر: إعداد: نهى حوّا



مع امتلاء غرف الطوارئ ووحدات العناية المركزة بمرضى "كوفيد-19"، هرع الجميع مؤخراً إلى تحويل الفنادق ومراكز المؤتمرات ومتنزهات المدن والجامعات إلى مساحات لمستشفيات جديدة مؤقتة.

بدورهم، انطلق المعماريون ومستشارو الرعاية الصحية يتحدثون بشأن تصاميم مستشفيات أكثر عصرية يمكنها تفادي تكرار الأزمة الحالية، وفقاً لتقرير نشره موقع مؤسسة "سميثسونيان"، لا سيما بعد أن تبين لهم فقدان المرونة لدى المستشفيات الحديثة لاستيعاب المرضى، وافتقارها على وجده التحديد، للمساحات والموارد لعلاج مرضى كوفيد-19 بحالات حرجة، بالتزامن مع معالجة أولئك بأعراض أخف أو من دون أعراض قد يصيبون بالعدوى طاقم الرعاية الصحية ومرضى آخرين.

بعض المستشفيات بدأت بإضافة أسرة داخل مساحات أنظمة المستشفى أولاً، ثم أقامت خيماً على أراضيها أو استخدمت دور الرعاية والفنادق والجامعات كأماكن مؤقتة، لدعم عمليات العزل والرعاية الطبية لأصحاب الأعراض الخفيفة، في تصاميم أشبه بعنابر مستشفيات مؤقتة أو مستشفيات ميدانية كانت تستخدم سابقا أثناء تفشي الأوبئة.

وفي المقابل، كان مصممو المستشفيات يدرسون أنظمة المستشفيات التي كانت تركز تقليدياً على الكفاءة وإزالة المعوقات، قائلين إن مستشفيات المستقبل يجب أن تتمتع بمزيد من المرونة للأوبئة وغيرها من الأحداث الخطرة التي تؤدي لزيادة كبيرة مؤقتة في الإقبال كل خمس أو عشر سنوات.

"ما نتعلمه هو أنها بحاجة أيضا أن تكون قادرة على التوسع والانقباض"، قال سكوت لاتماير في شركة "غنسلر" للعمارة والتصميم الدولية.

وكانت شركة "اتش كي اس" المعمارية في دالاس قد أطلقت دراسات مفهومية لتحويل المباني إلى مساحات لمستشفيات مؤقتة في غضون 14 يوماً. ومهما كانت استخداماتها، فإن تلك المباني المتحولة لا تزال متراجعة عن معايير مستشفى تقليدي لناحية قضايا الامتثال والمعايير، يفيد التقرير. يشبه بعضها الوحدات المؤقتة للعنابر المفتوحة أواخر القرن ال19 وال20، بدلا من تصاميم أميركية حديثة تشدد على غرف الأشغال الفردي.

وبناء على ذلك، يشير المعماريون إلى أهمية أن تتمتع مستشفيات المستقبل بالقدرة على تحويل أنحة إضافية إلى جانب غرف العمليات إلى غرف تعمل بـ"الضغط السلبي" لمنع انتشار الأمراض المعدية عن طريق الهواء. وباتوا يتحدثون عن احتياجات أخرى للمستشفيات فضحها كوفيد-19" أيضا، لا تعالجها العنابر المفتوحة ولا القدرات الأكثر مرونة، من بينها، الحاجة إلى التحكم بالإضاءة ودرجة الحرارة ووظائف البناء الأخرى من دون اللمس للمساعدة في تفادي انتشار الأمراض على الاسطح المستخدمة بكثرة، والبناء بمواد أقل استيعاباً للميكروبات مثل النحاس. هذا وكانت بعض المستشفيات قد أزالت ستائر النوافذ التي تتلوث بسهولة وثبتت مكانها نوافذ مصنوعة من "زجاج ذكي".

وأشار المعماريون أيضا في التقرير إلى تصاميم جديدة يمكنها أن تساعد المرضى في البقاء موصولين بالأصدقاء والعائلات، بدمج التكنولوجيات متوفرة بشكل واسع مثل الدردشة بالفيديو والسماعات من الواقع الافتراضي، ووفقاً للطبيبة ديانا اندرسون، مؤسسة شركة استشارات دوكتكت" التي تجمع الطب والعمارة يجب أن يكون "منع الموت وحيداً ذات أهمية قصوى".

كما أشاروا إلى تصاميم تصب في خدمة الطاقم الصحي. فالوباء الحالي أظهر الحاجة لإعطاء عمال الصحة مكاناً للراحة ما بين نوبات عمل قاسية، لا سيما في ظل تقارير تفيد بأن بعضهم كان ينام في مركبته ويتفادى منزله حماية لعائلاته من احتمال العدوى.

