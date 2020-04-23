الصين تتبرع بـ 30 مليون دولار إضافية إلى منظمة الصحة العالمية

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:

أعلنت الصين اليوم الخميس التبرع بـ 30 مليون دولار إضافية إلى منظمة الصحة العالمية ؛ لدعم جهود مكافحة فيروس " كورونا الجديد" (كوفيد١٩) والأنظمة الصحية في الدول النامية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شانغ" - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن هذا التبرع يأتي إضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار سابق التبرع به إلى المنظمة ، مشيرا إلى أن التبرع يعكس ثقة ودعم الحكومة الصينية للدور الذي تقوم به المنظمة العالمية.

وأضاف شوانغ أن الصين تؤكد دائما أن التضامن هو السبيل الوحيد لمكافحة وهزيمة هذا الفيروس.

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا،
  • الصين،
  • منظمة الصحة العالمية
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