واشنطن: زعيم كوريا الشمالية لا يزال يسيطر بالكامل على الجيش

المصدر: عواصم- وكالات

قال جنرال كبير في الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، أنه ليس لدى الجيش الأمريكي أي مؤشر إلى أن الزعيم الكوري الشمالي فقد السيطرة على جيشه، وذلك رداً على سؤال حول شائعات تدهور صحة كيم جونغ أون.



وقال نائب رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال جون هايتن «أرى أن كيم جونغ أون لا يزال يسيطر بالكامل على القوة النووية، والجيش في كوريا الشمالية».



تجاهل

في المقابل، تجاهلت كوريا الشمالية ما يتردد عن صحة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، اليوم الأربعاء، وذلك عقب أن أفادت تقارير إعلامية أمريكية أنه في حالة حرجة.



وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت، أمس الثلاثاء، أن جونج أون، الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 36 عاماً، ليس في حالة جيدة عقب خضوعه لعملية في القلب ويتلقى العلاج حالياً.



ولم تشر وسائل الإعلام الكورية الشمالية اليوم إلى مكان الزعيم الكوري الشمالي أو آخر ظهور علني له.



ولم يستطع مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جان أن، تأكيد التقارير التي تفيد باعتلال صحة الزعيم الكوري الشمالي، التي ذكرتها شبكة «سي إن إن» أولا، و قال إنه لا توجد دلالات على أن جونج اون يعاني من مشاكل صحية خطيرة.



وكانت صحيفة «ديلي ان كيه» الإلكترونية، التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها، المتخصصة في أخبار كوريا الشمالية، قد ذكرت في وقت سابق أن كيم خضع لعملية جراحية في القلب في 12 أبريل الجاري، ويتعافى في إحدى الفيلات.



ونقلت الصحيفة عن أحد الأشخاص داخل كوريا الشمالية القول: إن العملية الجراحية كانت ضرورية بسبب عوامل عدة تشمل الوزن الزائد لجونج أون وتدخينه للسجائر وعمله الكثير.



تقاسم التكاليف

إلى ذلك، طالب مسؤولو الدفاع بكوريا الجنوبية والولايات المتحدة باتفاق عادل ومتفق عليه بشكل متبادل حول تقاسم تكاليف نشر قوات أمريكية في شبه الجزيرة الكورية، طبقاً لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.



وخلال الحوار الدفاعي الـ17 المتكامل الكوري الأمريكي، الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس، اليوم الأربعاء، شدد الحليفان على الحاجة إلى اتفاق عادل ومتفق عليه بشكل متبادل لتعزيز التحالف ولاستعداد المشترك.



ووصلت المفاوضات بين الدولتين الحليفتين إلى طريق مسدود بعد أربعة أشهر تقريباً من انقضاء اتفاق الإجراءات الخاصة السابق في 31 ديسمبر 2019.