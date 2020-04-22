تشكيك في تقارير إصابة كيم جونغ أون

المصدر: (عواصم - وكالات)

شكّك مسؤولون في كوريا الجنوبية والصين أمس في تقارير بشأن اعتلال صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وكان موقع (ديلي إن.كيه) الإلكتروني ومقره سيؤول، نقل عن مصدر لم يذكر اسمه في كوريا الشمالية، قوله إن كيم يتعافى بعد خضوعه للإجراء الطبي في 12 أبريل.

ونقلت شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية عن مسؤول أمريكي مطلع قوله إن كيم في حالة خطرة بعد خضوعه لجراحة. ورفض مسؤولان حكوميان في كوريا الجنوبية تقرير (سي.إن.إن) دون التطرق لمزيد من التفاصيل، فيما قال مسؤول بالحزب الشيوعي الصيني إنه لا يُعتقد أن كيم في حالة حرجة.