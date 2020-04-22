ترامب يعلّق الهجرة للولايات المتحدة 60 يوماً

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، قراره المرتقب بشأن تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن مدة التعليق تسري لمدة 60 يوما.

وأوضح ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة في البيت الأبيض، أن الأمر التنفيذي بشأن تعليق الهجرة سيتم على الأرجح اليوم الأربعاء.

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى لإنقاذ العمال الأمريكيين المتضررين من فيروس كورونا.

وذكر أن 20 ولاية تمثل 40 بالمئة من البلاد ترغب في العودة للعمل، مطالباً مجلس النواب بالإسراع في إقرار حزمة المساعدات الجديدة.

وقال ترامب خلال المؤتمر إنه بحث مع حاكم نيويورك توسيع نطاق اختبارات كورونا في الولاية، مضيفا "نتعاطف مع الأسر التي فقدت أحبتها بسبب الجائحة".

من جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، أنه سيتم توفير السيولة في الأسواق لإعادة فتح البلاد، مشيراً إلى أن حزمة المساعدات الجديدة تيسرت بفضل التحام الكونغرس.

وفي وقت سابق، أقر مجلس الشيوخ الأمركي حزمة مساعدات طارئة جديدة بقيمة 480 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة المتضرّرة بشدّة من وباء كوفيد-19 وتمويل المستشفيات التي تعاني بسبب الوباء وتكثيف الفحوصات المخبرية لكشف المصابين بفيروس كورونا المستجدّ، "وفق سكاي نيوز عربية"