بدء تراجع عدد مصابي «كورونا» في مستشفيات لندن

المصدر: لندن - رويترز

قال جوناثان فان-تام نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، اليوم الثلاثاء، إن عدد الخاضعين للعلاج في المستشفيات جراء الإصابة بمرض «كورونا» بدأ في التراجع في لندن، لكنه أوضح أن الأمر ليس كذلك في بقية أنحاء المملكة المتحدة. وأضاف: «هذا يبين أننا لم نخرج من دائرة الخطر في هذه المرحلة، وأن المنحنى مستقر ولكن لم يسجل انخفاضاً شديد الوضوح في أنحاء كثيرة من البلاد».



وأضاف في المؤتمر الصحافي اليومي للحكومة بشأن تطورات الوضع الخاص بالفيروس: «أنا على ثقة من أنه سيتراجع في الأيام والأسابيع التالية، ولكن علينا أن نواصل العمل من أجل ذلك ويجب أن نتجه بهذا المنحنى نزولاً من خلال أفعالنا».