العودة للحياة الطبيعية على الطريقة النمساوية

المصدر: فيينا - وام

كشف المستشار النمساوي سيباستيان كورتس عن ملامح خطة لإعادة تنشيط مظاهر الحياة الطبيعية تدريجياً في النمسا بالتزامن مع تبني إجراءات احترازية للحيلولة دون عودة انتشار فيروس كورونا المستجد بعد انحسار المرض مؤخراً. وأعلن كورتس، في مؤتمر صحافي مشترك مع رودولف أنشوبر وزير الصحة النمساوي رفع جميع القيود المفروضة على حرية الحركة والخروج من المنازل بحلول آخر شهر أبريل الجاري مع إعادة فتح جميع المتاجر والمحال ومراكز التسوق في 2 مايو القادم وعودة الدراسة في جميع المدارس والسماح للمطاعم والمقاهي بالعمل، وتقديم الخدمات العامة واستقبال المواطنين في المكاتب الحكومية والبلدية بدءاً من منتصف مايو.



وأوضح كورتس أن الجهات المعنية تقوم بمتابعة وتقييم مستجدات انتشار الفيروس بشكل مستمر وأن تخفيف الإجراءات الاحترازية مرتبط بتراجع انتشار الوباء.



وأظهرت أرقام وزارة الصحة النمساوية اليوم استمرار تقلص انتشار فيروس كورونا المستجد في النمسا وتراجع معدل حدوث الإصابات الجديدة إلى 0.4% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بالتزامن مع زيادة عدد المتعافين بواقع 130 شخصاً ما قلص عدد الحالات النشطة إلى 3.664 حالة ورفع عدد المتعافين إلى 10.631 شخصاً من إجمالي 14.780 إصابة تم تسجيلها منذ ظهور الفيروس الذي أودى بحياة 432 شخصاً في النمسا.