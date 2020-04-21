40 مليون طفل باكستاني بلا تطعيم ضد الشلل بسبب «كورونا»

المصدر: إسلام آباد - د.ب.أ

ذكرت تقارير اليوم الثلاثاء أن عشرات الملايين من الأطفال الباكستانيين لم يحصلوا على تطعيم ضد شلل الأطفال بسبب إجراءات الإغلاق التي يفرضها فيروس «كورونا»، ما أثار مخاوف من إمكانية إصابة المزيد من الأطفال بهذا المرض هذا العام.



وكانت باكستان دشنت برنامجاً للقضاء على شلل الأطفال عام 1994، واقتربت من القضاء عليه نهائياً، ولكنها سجلت أعلى حالات إصابة بالمرض منذ خمسة أعوام في ظل مقاطعة التطعيم والهجمات التي تعرض لها العاملون في المجال الصحي عام 2019.



وقال مسؤول بارز بالبرنامج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) «لقد ألغينا حملة التطعيم ضد شلل الأطفال المقررة الشهر الجاري بسبب إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا».



ولم يحصل ما لا يقل عن 40 مليون طفل أقل من خمسة أعوام على التطعيم. وقد جرى تعليق حملات التطعيم حتى يونيو المقبل.



ويشار إلى أن عدد حالات الإصابة بشلل الأطفال هذا العام وصلت إلى 21 حالة، وكرست باكستان جميع موارد نظامها الصحي الهش لمواجهة فيروس «كورونا».