عالم فيروسات روسي يكشف أصل فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن ألكسندر سيميونوف، نائب مدير معهد باستور للبحوث الوبائية والأحياء المجهرية، أن أصل فيروس كورونا المستجد طبيعي، وليس كما يشاع طور في المختبر.

وقد علق عالم الفيروسات الروسي، في حديث لصحيفة "إيزفيستيا"، على ما أعلنه لوك مونتانيه عالم الفيروسات الفرنسي الذي منح عام 2008 جائزة نوبل لاكتشافه فيروس نقص المناعة البشرية، "أنه تم التلاعب بفيروس كورونا المستجد وأضيفت إليه جزيئات من فيروس نقص المناعة".

وقال وفقاً لموقع "روسيا اليوم"، إن هناك "خبراء" ليست لديهم خبرة مهنية، مشيرا إلى أنه، "توجد في فيروس SARS-CoV-2 بنى متجانسة، أي هي شبيهة ببنى فيروس نقص المناعة البشري. وهذا ما جعل بعض "الخبراء" يؤكدون على أن العلماء أضافوا إلى فيروس كورونا أجزاء من جينوم فيروس نقص المناعة. ولكن هذا هراء. لأن الحمض نووي الموجود في الفيروس تكون بنيته متجانسة".

ووفقا له، الحديث عن مصدر نشوء فيروس كورونا المستجد، قد يكون مهما ومفيدا لمن يريد إخفاء عدم كفاءة نظام الرعاية الصحية أو السهو الذي حصل في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال سيمونوف في تعليقه على ما يشاع، إن نسبة المصابين بفيروس كورونا المستجد بين المدخنين لا تتجاوز 1.4% ، "هذه معلومات خاطئة. المدخنون يصابون أيضا، وهذا ما شاهدته بأم عيني".