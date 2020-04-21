بالفيديو.. كيف يمكن ضمان الأمن الغذائي العالمي في زمن كورونا

المصدر: إعداد: القسم السياسي

مع انتشار فيروس «كورونا» يسعى الناس لسلامتهم من خلال:

- الوقاية / النظافة / التباعد / التعقيم / الحجْر.

- الطعام والأمن الغذائي لا يبدوان أقل أهمية في ظروف خاصة مع:

- إغلاق الحدود

- توقف وسائل النقل والشركات والمصانع والمزارع.

فهل باستطاعة العالم تجنب أزمة غذائية مرتبطة بهذه الجائحة؟.

هناك:

أكثر من 820 مليون إنسان ليس لديهم طعام كاف.

الفئات الأضعف هم الفقراء والمهاجرون وعمال المياومة.

من يعانون من سوء التغذية أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

لذلك فإن الاستجابة الفعالة لأزمة الغذاء تتطلب عالمياً:

1 إعادة هيكلة أنظمة الغذاء العالمية والمحلية للدول.

2 السماح للطعام بعبور الحدود البحرية.

3 أن يتحقق منتجو الغذاء بأن الطعام متوفر.

4 الحد من الهدر لضمان الأمن الغذائي.

4 حوار بين الدول ومع الشركات والمؤسسات والمجتمع.

5 تنمية الشراكات الدولية لتنويع مصادر الغذاء.

6 تقوية آليات الحماية الاجتماعية لمن هم أكثر ضعفاً.

قبل الجائحة دعت الأمم المتحدة لعقد قمة الأنظمة الغذائية في 2021.

العالم لا يستطيع الانتظار، والعمل يجب أن يبدأ الآن.