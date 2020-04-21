ترامب يؤكد وجود مؤشرات إيجابية في المعركة ضد كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، أن هناك مؤشرات إيجابية في معركتنا ضد كورونا، داعيا إلى الاستمرار في مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وبشأن أزمة انهيار خام النفط الأمريكي، صرح ترامب خلال المؤتمر اليومي لخلية الأزمة الأمريكية لمواجهة فيروس كورونا، أن إدارته تسعى لتحويل 75 مليون برميل من النفط للمخزون الاحتياطي الاستراتيجي.

وكشف ترامب أن لديه لقاء مع حاكم نيويورك في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه سيواصل الضغط على الكونغرس لدعم الشركات الصغيرة، معربا عن أمله في أن يتم التصويت اليوم في مجلس الشيوخ على خطة دعم تلك الشركات.

وأشار ترامب إلى أن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام سهلت إجراء اختبارات كورونا، وأن الإدارة الفدرالية مستمرة في دعم الولايات بالمستلزمات الطبية، مشددا على ضرورة إيصال الإمدادات الطبية بأسرع وقت للأماكن المتضررة.