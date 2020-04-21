آخر تطوّرات انتشار فيروس كورونا في العالم

المصدر: ا ف ب

في ما يلي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة 167 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في ديسمبر:

- بداية إنهاء الإغلاق وسط مخاوف -

في ألمانيا التي بدأت الاثنين رفعا جزئيا للقيود، دعت المستشارة أنغيلا ميركل إلى الانضباط، واعتبرت أن "المضيّ بسرعة كبيرة سيكون خطأ".

وفي الدنمارك أعادت عدة شركات صغيرة فتح أبوابها، بينما بدأت النروج فتح حضانات الأطفال رغم مخاوف بعض الأولياء، في حين خفّفت في فرنسا إجراءات الحجر في دور رعاية المسنين.

بدورها، أنهت غانا الحجر في منطقتين مهمتين من البلاد.

- جحيم نفطي -

تدهور سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون الصفر لأول مرّة في التاريخ، بسبب الإشباع الحاصل في السوق وتراجع الطلب بسبب الوباء.

- إفلاس -

في بريطانيا، أفلست آلاف الشركات بين مطلع مارس ومنتصف ابريل، وفق دراسة نشرت الاثنين.

وفي إسبانيا توقّع البنك المركزي تراجعاً يراوح بين 6,6 و13,6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2020.

وفي فرنسا، أحيل 9,6 مليون موظف على البطالة الجزئية (نصف موظفي القطاع الخاص تقريباً).

- أكثر من 167 ألف حالة وفاة -

تسبّب تفشّي وباء كوفيد-19 بوفاة ما لا يقلّ عن 167.594 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية في الساعة 19,00 ت غ من مساء الإثنين.

وتم تسجيل أكثر من مليونين و437 ألفاً و170 إصابة رسمياً في 193 بلدا ومنطقة.

- "لا أسرار في منظمة الصحة العالمية" -

اكدت منظمة الصحة العالمية أنها "لم تخف شيئا عن الولايات المتحدة" في ما يتصل بوباء كوفيد-19.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو "أطلقنا الإنذار منذ اليوم الأول".

- دعوات إلى بكين للتحلي بالشفافية -

دعت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الحكومة الصينية الاثنين الى التحلي بأكبر قدر من الشفافية حول كيفية نشوء فيروس كورونا المستجد.

من جهتها، رفضت بكين طلباً أسترالياً للتحقيق في طريقة إدارتها للوباء.

- خريطة للفيروس -

قدّم باحثون في الولايات المتّحدة خريطة لفيروس كورونا بالاستناد إلى بيانات جمعت على فيسبوك وغوغل، وذلك لتحسين مراقبة تفشي الوباء وتسهيل إعادة فتح الاقتصاد.

وأشارت جامعة كارنيغي ميلون المشرفة على المشروع في بيان إلى أن هذه الخريطة تقدم "مؤشرات في الوقت الحقيقي بشأن نشاط كوفيد-19 لم تكن متوافرة سابقاً". وهي تستند خصوصاً إلى أجوبة قدّمها مستخدمون لخدمات فيسبوك وغوغل على استبيانات إلكترونية بشأن الأعراض التي شعروا بها.

- فحوص مصلية -

بدأ المختبر الصيدلي البلجيكي "زين تاك" إنتاج عشرات آلاف الفحوص المصلية لكوفيد-19، متوقعاً تسريع المسار للوصول إلى إنتاج مليون فحص في الشهر.

- الوزراء النمساويون يتبرعون -



في النمسا، أعلنت الحكومة أنّ وزراءها سيتبرّعون براتب شهر لمنظّمة من اختيارهم تكافح فيروس كورونا المستجدّ.