خريطة لـ«كورونا» من فيسبوك وغوغل

المصدر: (واشنطن - أ.ف.ب)

قدم باحثون في الولايات المتحدة خريطة لفيروس «كورونا» بالاستناد إلى بيانات مجموعة على فيسبوك وغوغل، لتحسين مراقبة تفشي الوباء وتسهيل إعادة فتح الاقتصاد.

وأشارت جامعة كارنيغي ميلون المشرفة على المشروع إلى أن هذه الخريطة تقدم «مؤشرات في الوقت الحقيقي بشأن نشاط «كوفيد-19» لم تكن متوافرة سابقاً». وهي تستند خصوصاً إلى أجوبة قدمها مستخدمون لخدمات فيسبوك وغوغل على استبيانات إلكترونية.

ويقول الباحثون في كارنيغي ميلون إنهم يتلقون حوالي مليار إجابة في الأسبوع من مشتركي فيسبوك وحوالي 600 ألف من مستخدمي غوغل.