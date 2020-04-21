الصحة العالمية: لم نخفِ شيئاً عن واشنطن

المصدر: (جنيف - أ.ف.ب)

أكدت منظمة الصحة العالمية أنها «لم تخفِ شيئاً عن الولايات المتحدة» في ما يتصل بوباء (كوفيد - 19)، الذي أودى بأكثر من 165 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين.

وصرح مدير المنظمة تيدروس ادانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو: «لم يتم إخفاء شيء عن الولايات المتحدة منذ اليوم الأول»، وكرر عدة مرات «لا أسرار في منظمة الصحة العالمية». وأكد «أطلقنا الإنذار منذ اليوم الأول».

وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايكل رايان، إنه كان يوجد، منذ أول يناير، 15 ممثلاً للمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في مقر منظمة الصحة العالمية في إطار «التصدي لكوفيد-19».

وعلقت الولايات المتحدة مطلع الأسبوع الماضي تمويلها للمنظمة التي تتهمها بأنها مقربة بشكل مفرط من الصين وأساءت التعامل مع الوباء.

ودافع مدير المنظمة بشدة عن موقفه، واعتبر أن «وجود طاقم من المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها هنا يعطيهم أفضلية».

وشدد أنه «لا أسرار في منظمة الصحة العالمية. لأنه من الخطير الإبقاء على معلومات سرية». وكرر دعوته إلى «الوحدة الوطنية» و«الوحدة العالمية»، مؤكداً أنه «لا يجب أن نخاف» من وباء (كوفيد-19).

وأكد غيبريسوس أنه «من دون الوحدة الوطنية والتضامن العالمي، يمكنني أن أؤكد لكم أن الأسوأ ينتظرنا. لذلك فلنتجنب المأساة»، وقدّر أن «السياسة من شأنها مفاقمة الوباء».