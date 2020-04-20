لماذا دعا حزب بريطاني أعضاءه للصيام؟

المصدر: وكالات

دعا حزب الديمقراطيين الأحرار البريطاني، أعضاءه وأنصاره، إلى الصيام السبت المقبل، لمشاركة المسلمين "احتفالهم بقدوم شهر رمضان، ومعايشة تجربة الامتناع عن الشراب والطعام لساعات طويلة".

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال السير إد ديفى، الذي يقوم بمهام رئيس الحزب الذي يمثله 11 نائباً في البرلمان، إن قرار الحزب الصيام تضامناً مع الجاليات المسلمة؛ للتعرف على الجالية المسلمة في بريطانيا وإظهار الدعم لها في شهر رمضان المبارك.

ووجه الحزب دعوة الصيام إلى أعضائه وأنصاره "الذين يتمتعون بصحة جيدة، ولا يعانون من أي مشاكل صحية قد تمنعهم من المشاركة في هذه الفعالية".

وقالت وزارة الصحة اليوم الاثنين إن مستشفيات بريطانيا سجلت 449 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين توفوا في المستشفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 16509.

وبحسب "رويترز"، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بريطانيا إلى 1، وقد جرى إحصاء عدد الوفيات حتى الساعة الخامسة مساء يوم 19 أبريل في حين تم تسجيل حالات الإصابة المؤكدة حتى الساعة التاسعة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) 20 أبريل.