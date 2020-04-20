تراجع عدد مصابي كورونا للمرة الأولى منذ ظهوره في إيطاليا

المصدر: ا ف ب

أفادت السلطات الإيطالية أن عدد المصابين بفيروس كورونا تراجع الإثنين للمرة الأولى منذ ظهور الوباء على أراضيها. لكن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 24 ألفا و114 مع تسجيل 454 وفاة جديدة، وفق ما أعلن رئيس جهاز الدفاع المدني الإيطالي.

كشفت حصيلة رسمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد تراجع الإثنين للمرة الأولى في إيطاليا حيث بلغ 108 آلاف و237 مصابا، أي أقل بعشرين إصابة عن الأحد.

وأفاد رئيس جهاز الدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريلي خلال مؤتمر صحفي "لأول مرة شهدنا تطورا إيجابيا إذ تراجع عدد الأشخاص المصابين حاليا" بكوفيد-19.

لكن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 24 ألفا و114 مع تسجيل 454 وفاة جديدة.

ووفق كثير من الأطباء في إيطاليا فإن حصيلة الإصابات والوفيات في البلاد أعلى بكثير من تلك المعلنة رسميا والتي لا تشمل الأشخاص الذين توفوا في منازلهم أو في دور المسنّين بينما لم تجرِ بعض المناطق الأكثر تأثّرا بالوباء فحوص كوفيد-19 سوى لمن ظهرت عليهم أعراض واضحة.

مع ذلك، يعد تراجع عدد الإصابات المعلنة رسميا عاملا مهما ضمن حسابات السلطات الإيطالية بشأن القيود التي سيتم رفعها وتلك التي سيتم تمديدها مع انقضاء مهلة تدابير الإغلاق الشامل الحالية في الرابع من مايو.