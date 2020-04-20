مسؤول أمريكي يحذر من اختبار الأجسام المضادة لكورونا

المصدر: د ب ا

قال كبير مسؤولي الصحة العامة المكلف بملف فيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، اليوم الإثنين، إن اختبار الأجسام المضادة للفيروس لم يكتمل بعد.

وفي حديث مع محطة إيه بي سي التليفزيونية، قلل فاوتشي من التوقعات بالعودة السريعة للوضع الاقتصادي إلى حالته الطبيعية، مؤكداً ضرورة احتواء الفيروس أولاً.

وقال فاوتشي: "إذا تسرعت وسبقت الأحداث ستجد نفسك في وضع أشبه بالورطة وستعود من حيث بدأت، ما لم نتمكن من السيطرة على الفيروس، فإن الانتعاش الحقيقي، اقتصادياً، لن يحدث".

جاءت تصريحات فاوتشي في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الفيدرالية وبعض الولايات لتخفيف الإغلاق، وأوامر البقاء في المنزل المفروضة للحد من العدوى.

وتواجه الولايات المتحدة أيضاً نقصاً مستمراً في اختبارات فحص فيروس كورونا، التي تعد أقل من المستوى الذي يوصي به الخبراء، رغم الجهود الجارية، ومن بينها جهود القطاع الخاص، لتوفير المزيد من أجهزة الفحص مع تحول أسرع للنتائج.

وقال فاوتشي، إن "اختبار الأجسام المضادة لفيروس كورونا لا يزال في مراحله الأولى، ما يثير مخاوف من أنه قد يكون من الصعب تحديد الذين يملكون مناعة حقاً".

وعلاوة على ذلك، قال فاوتشي، كما في الماضي، إن المناعة ضد كورونا لم تثبت بعد، حتى لو تم افتراضها.