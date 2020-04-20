الكشف عن موعد إطلاق لقاح سويسري لعلاج كورونا

المصدر: دبي - البيان

من المنتظر أن تطرح سويسرا خلال أكتوبر القادم، لقاحاً ضد فيروس "كورونا". قدم هذه المعلومة مارتن باخمان، رئيس قسم علم المناعة في مستشفى برن الجامعي، وأستاذ علم المناعة في جامعة برن بسويسرا وجامعة أكسفورد، اليوم الاثنين، للصحافيين المعتمدين في قسم الأمم المتحدة بجنيف، خلال لقاء معه، وفقاً لقناة «روسيا اليوم».



وتبعاً لخطة العمل، سيطرح اللقاح في سويسرا بين شهري أكتوبر وديسمبر 2020، وسيطرح عالمياً بداية من العام المقبل، وذلك تبعاً للقدرة على الإنتاج، ولمدى سماح الإدارات المحلية للدول باستقبال هذا اللقاح.



وسيتم إنتاج اللقاح في شركات أدوية سويسرية، وستجري الأبحاث بالتعاون بين عدد من الدول ومراكز الأبحاث، إضافة لمنظمة الصحة العالمية.