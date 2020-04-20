المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

فوجئ سائق سيارة أجرة لدى دخوله إحدى المستشفيات بمدريد في إسبانيا، باستقبال حافل من الطاقم الطبي ومنحه مبلغا ماليا تقديرا له على مساعدته في نقل المرضى المصابين بفيروس كورونا مجانا.

وفي مقطع تم مشاركته على تويتر من قبل اتحاد سيارات الأجرة الإسباني، ظهر السائق متأثرا من الموقف إذ سالت دموعه واهتزت مشاعره.

واتصل الأطباء بالسائق طالبين منه الحضور لتوصيل أحد المصابين بالفيروس التاجي، ولم يتردد السائق كعادته، ولكنه هذه المرة عندما حضر إلى المستشفى تمت مفاجأته باستقبال حار ومكافأة مالية.

وحصد الفيديو أكثر من 3.2 مليون مشاهدة، حيث أشاد المتابعون بجهود السائق والأطباء.

وإسبانيا من الدول الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا، إذ احتلت المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.

وسجل البلد أكثر من 20000 حالة وفاة وحوالي 200.000 حالة إصابة بفيروس كورونا.

لحظة مؤثرة.. طاقم طبي يحتفي بسائق أجرة ويهدونه مبلغا ماليا.. فما قصته؟https://t.co/9TMGoADXuz#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/HHpxJIpZTF — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 20, 2020