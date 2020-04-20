بالفيديو.. مؤشرات تدعو للتفاؤل بانحسار«كورونا»

المصدر: إعداد: قسم السياسة

حالة من الخوف تعم العالم بسبب وباء «كورونا» المستجد ولكن هناك مؤشرات عدة تدعو للتفاؤل وقد تخفف من الضغط النفسي، الذي تعانيه البشرية جمعاء ومنها:

- نسبة الشفاء في العالم تجاوزت 600 ألف شخص .

- إجمالي معدل الوفيات في العالم يبلغ ما بين 1 إلى 3%.

- تراجع وتيرة الوفيات الجديدة بسبب الفيروس في إيطاليا

- 90 % من أسواق ووهان الصينية البؤرة الأولى للوباء أعيد فتحها.

- الدنمارك فتحت المدارس ورياض الأطفال في منتصف هذا الشهر.

- يعاد فتح المدارس تدريجياً في فرنسا وسويسرا اعتباراً من 11 مايو المقبل.

- عاد العاملون في بعض القطاعات غير الضرورية إلى وظائفهم في إسبانيا.

- ذروة أزمة «كورونا» في نيويورك مرت مع انخفاض عدد الوفيات اليومية.

- هناك عديد من اللقاحات قيد التطوير، وتجري بالفعل تجارب على البشر.

- اعتمدت دول عدة على عقار كلوروكين وبلازما الدم في العلاج وقد ثبت فعاليتهما

- تُظهر بيانات الأقمار الصناعية انخفاضاً كبيراً في مستويات ثاني أكسيد النيتروجين في الهواء.