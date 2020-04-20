بالفيديو.. مؤشرات تدعو للتفاؤل بانحسار«كورونا»

حالة من الخوف تعم العالم بسبب وباء «كورونا» المستجد ولكن هناك مؤشرات عدة تدعو للتفاؤل وقد تخفف من الضغط النفسي، الذي تعانيه البشرية جمعاء ومنها:
- نسبة الشفاء في العالم تجاوزت 600 ألف شخص .
- إجمالي معدل الوفيات في العالم يبلغ ما بين 1 إلى 3%.
- تراجع وتيرة الوفيات الجديدة بسبب الفيروس في إيطاليا
- 90 % من أسواق ووهان الصينية البؤرة الأولى للوباء أعيد فتحها.
- الدنمارك فتحت المدارس ورياض الأطفال في منتصف هذا الشهر.
- يعاد فتح المدارس تدريجياً في فرنسا وسويسرا اعتباراً من 11 مايو المقبل.
- عاد العاملون في بعض القطاعات غير الضرورية إلى وظائفهم في إسبانيا.
- ذروة أزمة «كورونا» في نيويورك مرت مع انخفاض عدد الوفيات اليومية.
- هناك عديد من اللقاحات قيد التطوير، وتجري بالفعل تجارب على البشر.
- اعتمدت دول عدة على عقار كلوروكين وبلازما الدم في العلاج وقد ثبت فعاليتهما
- تُظهر بيانات الأقمار الصناعية انخفاضاً كبيراً في مستويات ثاني أكسيد النيتروجين في الهواء.
بالفيديو.. مؤشرات تدعو للتفاؤل بانحسار#كوروناhttps://t.co/iEs6Mz3hxK#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/9SoJsdvU6T— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 20, 2020