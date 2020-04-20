ترامب يؤكد أهمية التباعد الاجتماعي والإغلاق في حماية الملايين من الموت

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،اليوم الاثنين ان التباعد الاجتماعي وإغلاق البلاد حمى ملايين البشر من الموت بسبب كورونا، مؤكدا أن بلاده لديها فائض من الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي لاستيعاب مرضى كورونا.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا، إن بلاده تحقق تقدما في معركة المواجهة مع فيروس كورونا.

كما عرض ترامب الأدوات المستخدمة لعمل مسحات كورونا، لافتا إلى أن إدارته تسعى لزيادة إنتاج مسحات اختبارات كورونا بنحو 20 مليون مسحة شهريا، منوها إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر جهة في العالم تنتج مسحات اختبارات كورونا.

واوضح ترامب إن إدارته تسعى لتنفيذ خطة إعادة فتح اقتصاد البلاد في أسرع وقت، مشيرا إلى أنه تم إجراء اختبارات على 4 ملايين و180 ألف مواطن أمريكي وهو الرقم الأعلى في العالم.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة أصبحت تنتج أربعة أضعاف احتياجاتها من الكمامات خلال بضعة أسابيع.