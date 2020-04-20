2.4 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم والوفيات 165ألفاً

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

كشفت الإحصائيات العالمية بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» حتى الساعة الثانية صباحا بتوقيت الإمارات عن ارتفاع عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس إلى 2.402.980 إصابة حول العالم وقعت معظمها (1.8 مليون) إصابة بنسبة 75% في 10 دول فقط حول العالم.

وأظهرت البيانات الإحصائية ارتفاع أعداد الوفيات في دول العالم حتى الساعة إلى 165.641 حالة وفاة، كما ارتفع العدد الاجمالي لحالات الشفاء إلى 615.703 حالة تعافٍ.

كما أظهرت الإحصائيات التي سجلت إجمالي الإصابات حتى الساعة، أن 7 دول في العالم في الوقت الحالي تخطت الصين التي كانت بؤرة انتشار المرض سابقا في عدد الإصابات وهي الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت 762.5 ألف إصابة، واسبانيا 198.7 ألف إصابة، وإيطاليا 178.9 ألف إصابة، وفرنسا 152.9 ألف إصابة، وألمانيا 145.2 ألف إصابة، والمملكة المتحدة 120.1 ألف إصابة وتركيا 86.3 ألف إصابة، بينما توقفت الصين عند العدد الإجمالي للإصابات 82.7 ألف إصابة، ومن المتوقع أن تتجاوز إصابات كورونا في إيران إصابات الصين لتكون الدولة الثامنة من حيث عدد الإصابات قبل الصين.