كيف يمكن خفض معدل الوفيات بفيروس كورونا؟

المصدر: البيان الإلكتروني

مازال العالم يسعى إلى الوصول إلى علاج لفيروس كورونا (كوفيد-19)ويناقش وسائل مكافحة تفشي الفيروس الذي سجل أرقاماً كبيرة من الإصابات والوفيات.

فقد نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية، تقريرا إعلاميا تحدثت فيه عن كيفية خفض معدل الوفيات بكوفيد-19.

وشارك تشانغ ون هونغ، قائد مجموعة خبراء العلاج الطبي في شنغهاي الذي عالج نحو 400 مريض محلي مصاب بفيروس كورونا، عبر مؤتمر بالفيديو مع خبراء من بنغلاديش لمناقشة وسائل مكافحة تفشي جائحة كوفيد-19.

وأشارت شبكة تلفزيون الصين الدولية أن طرائق تخفيض معدل الوفيات بالمرض من أهم الموضوعات في المؤتمر.

وصرح تشانغ ون هونغ أن ارتفاع معدل الوفيات في منطقة ما لا يعني تخلف النظام الطبي فيها، مشيرا إلى معدل الوفيات في إيطاليا وألمانيا.

وأضاف: "وفقا لما أعرفه عن مهارة الأطباء في البلدين، وكذلك في بنغلاديش، فكلهم على مستوى عال من المهنية".

وأوضح بحسب روسيا اليوم أن معدل الوفيات يعتمد على عاملين أساسيين، "عدد حالات الوفاة وعدد الإصابات الإجمالي"، وتابع "إذا كانت الدولة لا تجري اختبار الحمض النووي إلا للمرضى الذين يعانون من أعراض شديدة، فإن معدل الوفيات سيكون مرتفعا، بينما سيكون المعدل منخفضا إذا أمكنها من تعميم الاختبار لجميع المصابين بالحمى والأشخاص الذين هم على اتصال وثيق بالمرضى لاكتشاف المزيد من المصابين".

وأفاد قائد مجموعة خبراء العلاج الطبي في شنغهاي أن أحد زملائه في مدينة ووهان، أخبره أن معدل الوفيات في بداية انتشار الفيروس كان 5 بالمئة، وانخفض لاحقا إلى 1.5 بالمئة.

وأردف قائلا: "لابد أن نذكر عنصرا مهما آخر يؤثر على معدل الوفيات، وهي المعدات الطبية وأجهزة التنفس الصناعي"، حيث بين أن عدد المرضى الذين يعانون من أعراض شديدة ويحتاجون إلى العلاج بالأكسجين يشكلون 20 بالمئة من جميع المصابين".

وذكر أن هذا ما كان ينقص مدينة ووهان في بداية انتشار كوفيد 19، وأن ذلك ما ينقص إيطاليا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.