«الصحة العالمية» تطالب بقوات طوارئ للأوبئة

المصدر: برلين - د.ب.أ

طالبت منظمة الصحة العالمية، أمس، بتشكيل قوات طوارئ صحية للتدخل السريع بمناطق بؤر الأوبئة على مستوى العالم، وذلك ضمن تدابير مقترحة لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وكشف تقرير صحافي خاص لمجلة «شبيغل» الألمانية أن منظمة الصحة العالمية ترى أن كثيراً من الدول حول العالم غير مستعدة بشكل جيد لمواجهة الأوبئة. ونقلت المجلة عن وثيقة للمنظمة خاصة بأزمة تفشي وباء كورونا، أن أغلب دول العالم مستعدة بشكل يتراوح بين سيئ إلى متواضع لمواجهة الأوبئة. وجرى إعداد الوثيقة لمؤتمر عقد عبر الفيديو لوزراء الصحة في دول مجموعة العشرين، التي ترأسها السعودية.

وبحسب تقرير «شبيغل»، تدعو منظمة الصحة العالمية إلى أنه يتعين على العالم حالياً القيام برد فعل بشكل حاسم على الأقل حالياً كرد على انتشار وباء كورونا، مثلما تم خلال الأزمة المالية في عام 2008. واقترحت المنظمة عدة أشياء من بينها تأسيس مخزون عالمي من المعدات الطبية وتعزيز البحث العلمي في مسببات الأمراض وتوفير «قوات صحية عالمية متحركة» يمكن إرسالها على المدى القصير إلى بؤر الأزمات في جميع أنحاء العالم.

ونقلت «شبيغل» عن الوثيقة أن ثلث دول العالم فقط يمكنها اكتشاف انتشار أوبئة وإبداء رد فعل تجاه ذلك، لافتة إلى أنه حتى الأنظمة الصحية المتطورة لن يكون لديها سوى «قدرات استيعابية محدودة» لتحقيق المهام الأساسية. وبحسب التقرير، تتوقع منظمة الصحة العالمية أن عواقب وباء كورونا قد تكون «مدمرة» في الدول الفقيرة ذات الأنظمة الصحية الأضعف.