سوزان بيترز.. مُلهمة صناعة الأقنعة

المصدر: (واشنطن ـ أمير نبيل)

تفتقت بنات أفكار، سوزان بيترز، مديرة خدمات الاستراحات في شركة خطوط «أمريكان» الجوية، عن رؤية مفادها تصنيع الأقنعة الواقية من كورونا، بدلاً من الاكتفاء بتقديم الخدمات والمشروبات للمسافرين. تبنى موظّفو الشركة الفكرة وانتشروا في استراحة «المسافرين المميزين» بمطار ميامي بولاية فلوريدا، محوّلين الاستراحة لمصنع مؤقت للأقنعة لمصلحة قرابة 13 ألف موظف. لقد تغيّر شكل الاستراحة، إذ وبدلاً من تقديم الوجبات الخفيفة والفطائر مع عصائر أفوكادو، أصبحت الاستراحة مكتظة بأدوات تقطيع خامات من الأقمشة ومعدات الكي وماكينات الحياكة.

لم يثنِ إغلاق الأنشطة في كل الاستراحات، سوزان عن جمع العاملين في الشركة للقيام بتقطيع وحياكة الأقنعة، مستخدمين الخامات المتوافرة من الأزياء القديمة لأطقم العمل بالشركة من القمصان وغيرها.

وتقول سوزان: «التقينا كمجموعة عمل قبل بضعة أسابيع، وعلمنا من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «سي دي سي» أنهم يحتاجون إلى أقنعة، وأن هناك مصاعب في الحصول عليها، أردنا أن نراعي احتياج موظفي الرعاية الطبية ولا نأخذ الأقنعة الموجودة بالأسواق التي يحتاجون إليها أكثر من غيرهم».