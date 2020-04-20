وفيات كورنا في الولايات المتحدة تتخطى 40 ألفاً

المصدر: ا ف ب

تخطّت الولايات المتحدة الأحد عتبة 40 ألف وفاة بكوفيد-19 مع إحصاء جامعة جونز هوبكنز أكثر من 40500 وفاة على الأراضي الأمريكية منذ بدء تفشي الوباء.

وكانت البلاد تخطّت عتبة 30 ألف وفاة الخميس، وباتت الولايات المتحدة الدولة التي يسجل فيها الفيروس أسرع تفش مع تسجيل أكثر من 740 الف إصابة مؤكدة، وفق الجامعة التي تعد مرجعا في تتبع إصابات كوفيد-19 ووفياته في العالم.

وكانت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة سجّلت ارتفاعا في الأيام الماضية بعد احتساب وفيات "يرجّح ان تكون مرتبطة" بكوفيد-19 لكن لم تكن محتسبة على هذا الأساس.

وأعلنت مدينة نيويورك، اكبر بؤرة للوباء في الولايات المتحدة الخميس زيادة اكثر من 3700 وفاة "مرجّحة" بكوفيد-19 إلى حصيلتها.

وبات عدد الإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة يتخطى 740 ألفا، وفق جامعة جونز هوبكنز.

وأعلن شفاء نحو 67 ألف شخص من الوباء.

والسبت قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب "على مستوى البلاد أجرينا اكثر من أربعة ملايين فحص"، مؤكدا أن الولايات المتحدة هي البلاد الأكثر إجراء للفحوص.

وكان اتّهم الصين مرارا بالكذب في شأن حصيلتها، معتبرا أن حصيلة الوفيات في الصين تتخطى في الحقيقة تلك المسجلة في الولايات المتحدة التي تعد الدولة الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات في العالم.