تجربة باكستانية.. الصلاة في ظل التباعد الاجتماعي

المصدر: دبي- البيان

ابتكر المصلون في أحد مساجد مدينة كراتشي الباكستانية، مخرجاً مقنعاً بالنسبة لهم وللسلطات، في عدم حظر صلاة الجماعة مقابل انتظام المصلين بالتباعد الاجتماعي حتى أثناء الصلاة، وذلك في أول مبادرة من نوعها تتجاوز- بحكم الضرورة- العمل بالتوصية التقليدية، التي تحض المصلين على التقارب و«التراصّ».

وأظهرت صورة بثتها وكالة «أسوشيتد برس»، مصلين متباعدين في أحد المساجد وهم يؤدون الصلاة. ومن شأن هذا الابتكار أن يلهم المصلين في أماكن أخرى بباكستان ودول إسلامية، على اتباع الطريقة ذاتها، رغم أن ذلك لا يحول دون درء المخاطر العالية في الاختلاط، حتى لو تم الالتزام بالتباعد بين المصلين خلال الصلاة، فأماكن الاحتكاك والتقارب عديدة، بدءاً من أول خطوة، وهو الخروج من المنزل!