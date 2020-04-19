استمرار تراجع فيروس كورونا في النمسا

المصدر: وام

أظهرت اليوم أحدث أرقام صادرة عن وزارة الصحة النمساوية، استمرار تراجع معدل الإصابات الجديدة اليومية بفيروس كورونا المستجد في النمسا إلى 0.5%، وتسجيل 78 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأكدت البيانات الرسمية استمرار انحسار المرض وزيادة أعداد المتعافين بواقع 287 حالة إلى 10.501 شخص، بالتزامن مع استمرار تقلص عدد الحالات النشطة بواقع 226 مريضا إلى 3778 حالة، وتلقي 817 مريضا العلاج في المستشفيات منهم 204 في العناية المركزة.

وتشير الأرقام الاحصائية إلى انخفاض عدد المصابين النشطين بنسبة 42% خلال الأسبوع الماضي، وتراجع إجمالي عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بنسبة 21% على أساس أسبوعي، ووفاة 391 شخصا من إجمالي 14749 حالة إصابة بالفيروس تم تسجيلها منذ ظهور المرض في النمسا.