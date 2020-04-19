انتقادات للحكومة الإسبانية بسبب تمديد إجراءات الإغلاق

المصدر: د ب ا

تعرضت الحكومة الإسبانية اليوم "الأحد" لانتقادات على خلفية خطط لتمديد الإغلاق المفروض على البلاد لمدة أسبوعين، حتى في ظل استمرار تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ويتعين أن يصدق البرلمان على طلب رئيس الوزراء الإسباني بيدو سانشيز لتمديد الإغلاق حتى 9 مايو المقبل، ويبدو أن الموافقة على الطلب مؤكدة تقربياً في ظل دعم المعارضة لهذه الخطوة.

وقالت صحيفة إلموندو في مقالها الافتتاحي اليوم إن إسبانيا كانت آخر دولة في العالم تخرج من إجراءات الإغلاق، مضيفة أن سانشيز " تجنب أي تفاصيل" حول كيف سوف يتم رفع الإجراءات.

وقد سجلت إسبانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 4000 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 196 ألف إصابة. وقد تراجع معدل ارتفاع الاصابات إلى نحو 4ر2% بعدما كان 20%.

ويذكر أن إسبانيا تعد ثالث أكثر دولة في العالم تضررا من فيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا.