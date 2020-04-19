توم مور ابن الـ99 عاماً نموذج لعطاء عابر للكُهولة

المصدر: دبي - أمجد عرار

العطاء ليس له عمر أو جنس أو لون. طالما أن الإنسان على قيد الحياه، فإنه غالباً قادر على أن يكون على قيد العطاء، وطالماً أنه يعيش للآخرين كما لنفسه، فإنه يستطيع ألا يكف عن البقاء عضواً فاعلاً وتقديم ما ينبغي في اللحظة الضرورية، وحين يحتاج الوضع مبادرة من نوع ما ذات فائدة وجدوى.

هذا بالضبط ما فعله الكابتن المتقاعد البريطاني توم مور ابن الـ99 عاماً، ويكمل الـ100 في الـ30 من الشهر الحالي، أي بعد 11 يوماً، والذي بدأ باكراً بحملة خيرية لجمع تبرعات لمصلحة مكافحة وباء كورونا ووصل المبلغ الذي جمعه حتى هذه اللحظة إلى 31 مليون دولار ليبرهن على أن عطاءه عابر للزمن والكهولة.

مور الذي شارك في الحرب العالمية الثانية قطع مئة لفة من المشي حول حديقة منزله، كما يقول تقرير لوكالة رويترز. وهو يستخدم ممشاه بعجلات منذ أن تعرض لكسر في عظمة الفخذ وحدّد لنفسه هدفاً بالمشي حول حديقته مئة مرة، وهي مسافة 25 متراً، قبل عيد ميلاده المئة الذي يحل قريباً.

وحقق مور هدفه يوم الخميس.

قبل يومين قال مور: «سأواصل المشي ما دامت التبرعات مستمرة»، وكانت تبرعات حملته قد وصلت إلى 22.5 مليون دولار. مور تحوّل إلى ملهم للشعب البريطاني للتبرع لمصلحة العاملين في جهاز الصحة. يمشي في حديقة منزله لجمع التبرعات، ولكنه أيضاً شارك مع المغني البريطاني مايكل بول لإطلاق أغنية جماعية مع كورال جهاز الصحة القومي (إن إتش إس) لتحشيد الشعب ورفع المعنويات وزيادة منسوب التبرعات. الأغنية مستوحاة من نشيد مشجعي نادي ليفربول الرياضي «لن تمشي وحدك»، وتم تسجيلها خلال 24 ساعة فقط. الكابتن مور شارك في الغناء وبإلقاء الكلمات.



فخر وتواضع

المغني بول عبّر عن فخره بالغناء مع مور، قائلاً لمحطة «آي تي في» بتواضع: «شرف عظيم لي أن أغني مع هذا البطل القومي بمساندة كورال (إن إتش إس)». وردّ مور في حديث تلفزيوني: «لم يخطر لي ولا في الأحلام أن أغني مع مايكل بول، ولكني أيضاً لم أتخيل يوماً أنه يمكنني جمع الملايين من الجنيهات من التبرعات فقط بالمشي في الحديقة، فلماذا إذن لا أغني وأنثر البهجة وأيضاً أجمع التبرعات لأبطال بلادنا؟ هذا كله لكم أيها العاملون في جهاز الصحة».



الإشادة بمور جاءت كذلك من مستويات عليا في المملكة المتحدة، فالأمير هاري قال في مقابلة اليوم الأحد إنه يتشرف بأنه كان فرداً من أفراد الجيش الذي يضم قدامى المحاربين من أمثال مور. وقال هاري لخدمة بث صوتية خاصة بأفراد الجيش السابقين «أتقدم بالتهنئة لتوم. ما فعله أمر مذهل بحق. لا يتعلق الأمر فقط بما فعله بل أيضاً برد فعل الناس».



ضيف شرف

وكان هدف مور في البداية جمع ألف جنيه إسترليني فقط، ولكن ذلك الهدف المتواضع أصبح من الماضي مع تسليط وسائل الإعلام حول العالم الضوء عليه وعلى حديقته في بيدفوردشير وسط إنجلترا.

ومن المقرر أن يكون مور ضيف الشرف عند فتح مستشفى ميداني جديد في هاروغيت شمالي إنجلترا الأسبوع المقبل بهدف المساعدة على مكافحة تفشي كورونا. وقال مور في بيان أمس السبت ما زلت مندهشاً من كم الطيبة والكرم من الناس في بريطانيا الذين واصلوا العطاء رغم أنها أوقات ضبابية بالنسبة للكثيرين.