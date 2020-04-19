سنغافورة تطمئن العمال الأجانب:أنتم في أمان

المصدر: سنغافورة - د.ب.أ

قال وزير النقل في سنغافورة خاو بون، إن العمال الأجانب في المدينة يعلمون أنهم يعيشون في أمان أكثر حالياً مقارنة بأي مكان آخر في العالم، وذلك حتى في الوقت الذي سلط فيه تفشي فيروس «كورونا» الضوء على ظروف المعيشة غير الصحية للعاملين ذوي الأجور المنخفضة.



وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن بون قال في منشور على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إن أفراد العمالة الأجنبية يشعرون بالتقدير إزاء الجهود المبذولة التي تتراوح ما بين العمل على تخفيف الازدحام في المنشآت الحالية والإجراءات التي تهدف لتوفير الخدمات الطبية والطعام لهم.



وأضاف إن سنغافورة تعمل على تسريع وتيرة بناء مهاجع إضافية.



وكانت سنغافورة فرضت قيوداً صارمة على دخول المدينة وألزمت المواطنين بارتداء الكمامات، كما ضخت مليارات الدولارات في الاقتصاد، وفرضت إغلاقاً جزئياً لمدة أسابيع من أجل احتواء تفشي فيروس «كورونا».



وكانت سنغافورة سجلت 596 حالة إصابة بفيروس «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، ومعظم الحالات تعود للعمال الأجانب.