في أكبر حصيلة .. روسيا تسجل 6060 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد عن تسجيل 48 وفاة و6060 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار كورونا في روسيا في تقريرها اليومي أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد ارتفعت خلال اليوم الأخير من 313 إلى 361 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البلاد 42853 حالة، وفقاً لروسيا اليوم.

وذكرت غرفة العمليات أن الإصابات الجديدة سجلت في 78 إقليما، مشيرة إلى أن تشخيص نحو 43% منها جاء بفضل الفحوص المختبرية، ولم يظهر لدى هؤلاء المرضى أي أعراض إصابة ملحوظة.