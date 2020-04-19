وفاة وزير الخزانة الأمريكي الأسبق بول أونيل

المصدر: أ ف ب

توفي أمس السبت بول أونيل، الذي كان وزيرا للخزانة الامريكية خلال الولاية الأولى للرئيس جورج بوش الابن وذلك جراء اصابته بمرض السرطان، حسب ما اعلنت جامعة انديانا التي كان من أكبر مموليها.

وكتبت الجامعة على موقعها الإلكتروني ان اونيل الذي توفي في بيتسبورغ ببنسيلفانيا عن عمر ناهز 84 عاما "عرف بنزاهته التي لا تتزعزع وباتخاذه القرار استنادا الى المعطيات وبالتزامه بخدمة الصالح العام".

كما اشتهر اونيل بصراحته التي كانت تثير ضجة في الأسواق المالية، وهو كان قدم استقالته من وزارة الخزانة في ديسمبر 2002، بعد أقل من عامين من توليه منصبه.

بعد ذلك بعام، نشر كتابا عنوانه "ثمن الولاء" ندد فيه بطريقة العمل داخل الادارة الامريكية، وبخاصة التأثير الذي مارسه نائب الرئيس ديك تشيني على بوش.

وكتب اونيل ان "جورج بوش الابن كان كالأعمى المحاط بالصم" خلال اجتماعات مجلس الوزراء، كاشفا أنه عبّر عن وجهات نظر مختلفة حول عدد كبير من القرارات بينها حزمة التخفيضات الضريبية الرئيسية.

وشغل وزير الخزانة الأسبق أيضا مناصب رفيعة في مكتب الموازنة ابان رئاسة ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد.