وفاة مدير مكتب رئيس نيجيريا بالفيروس

المصدر: (أبوجا - رويترز )

أعلن ناطقان باسم الرئاسة النيجيرية، أن أبا كياري مدير مكتب الرئيس توفي، أول من أمس، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان كياري أكبر مساعد رسمي للرئيس النيجيري محمد بخاري، ومن بين أقوى الشخصيات في نيجيريا، وكان في السبعينيات من العمر ومصاباً بمشكلات صحية أساسية.

وقال الناطق باسم الرئاسة جاربا شيهو على «تويتر»: «تأسف الرئاسة لإعلان وفاة مدير مكتب الرئيس أبا كياري، الاختبارات أثبتت إصابة الراحل بفيروس كورونا المتفشي، وكان يتلقى علاجاً، ولكنه توفي يوم الجمعة 17 أبريل».

ويعتبر كياري أبرز شخص يتوفى بسبب فيروس كورونا في نيجيريا التي يوجد بها 493 حالة إصابة مؤكدة و17 حالة وفاة طبقاً للمركز النيجيري لمكافحة الأمراض.