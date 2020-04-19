ترامب يدعو إلى التمرّد على العزل!

المصدر: ( واشنطن - أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج جديد لمساعدة المزارعين الأمريكيين الذين يعدون بغالبيتهم ناخبين أوفياء له وتضرروا بشدة من كورونا، داعياً إلى التمرد على إجراءات العزل الرامية لاحتواء الوباء.

وبمعزل عن مؤتمره الصحافي اليومي، الذي يكرسه عادة لمهاجمة خصومه، عبر ترامب في تغريدة، عن دعمه لمتظاهرين احتجوا على أوامر الحجْر المتعلقة بالفيروس، داعياً إلى تحرير ثلاث ولايات أمريكية حكامها ديمقراطيون.

وكتب ترامب رسائل بأحرف كبيرة على حسابه في «تويتر»: «حرروا مينيسوتا!»، «حرروا ميشيغان!» و«حرروا فرجينيا!». وهذه الولايات الثلاث يحكمها ديمقراطيون، أمروا السكان بالبقاء في منازلهم.

يأتي ذلك بينما تخطى عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة التي أصبحت منذ أواخر مارس الماضي البلد الأكثر تأثراً بالوباء، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

وانتهز الرئيس الأمريكي، فرصة مؤتمره الصحافي اليومي، حول فيروس كورونا، ليعلن عن مساعدات مباشرة وغير مباشرة بقيمة 19 مليار دولار للأرياف. وقال ترامب الذي يأمل انتخابه لولاية رئاسية ثانية: «سنطبق برنامج مساعدات بقيمة 19 مليار دولار من أجل مزارعينا ومربي الماشية الرائعين الذين يواجهون عواقب الوباء العالمي».

وأوضح وزير الزراعة الأمريكي، سوني بيرديو، أنّ 16 مليار دولار ستذهب مباشرة إلى المزارعين.